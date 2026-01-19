Слави Василев за оставката на Радев: Ще разбърка коренно политическата картина у нас

Това е буквално нова страница в държавата ни. Най-накрая има светлина в дъното на тунела. Това каза политическият анализатор Слави Василев по повод оставката на президента Румен Радев като държавен глава. По думите на Василев много българи си казват, че е дошла алтернативата. Много българи си казват, че е дошла алтернативата. Това ще разбърка коренно политическата картина в страната, каза още Слави Василев. И определи като изумителен целият му път към "този исторически ден за България". И ще даде надежда за онези хора, които няма да търпят мутрите и шарлатаните, каза още той.

Според Слави Василев Румен Радев ще се яви още на тези избори. Веднъж президент, винаги президент и ще го видим в роля, в която той ще се бори за реалната власт, каза още анализаторът.

Има за какво да иска прошка президентът, каза от своя страна Татяна Буруджиева. Това наистина е много дълго очаквано. И има за какво да иска прошка. Ще има въпроси защо примирението не беше прекъснато още 2021 г., а се отиде към втори мандат, обясни тя. Да му пожелаем успех, защото в крайна сметка българските избиратели заслужават възможност за различни избори и надежди. Оттук нататък започва битката за първото място, каза още тя.

Според нея оттук насетне ще се види какво се случва и как всяка от партиите как се държат в тази ситуация.