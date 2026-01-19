Слави към Радев: "Добре дошъл" на политическия терен в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл" на политическия терен в България. Това написа във фейсбук публикация лидерът на ИТН Слави Трифонов.

"Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната", пише още той, като допълва, че ИТН е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия.

Днес в извънредно обръщение към нацията Румен Радев обяви, че вече няма да е президент на България.

Избра да го направи на датата, на която преди 4 г. положи клетва за втория си мандат заедно с вицепрезидента Илияна Йотова.

Във вторник Радев ще депозира оставката си като държавен глава.