ПП-ДБ за оставката на Радев: Слизането му на арената не променя приоритетите ни, състезанието започва

Слизането на Румен Радев на партийната арена по никакъв начин не променя приоритетите на коалицията "Продължаваме промяната"-"Демократична България". Румен Радев от утре става участник на партийната арена, политическите състезания между всички ни ще започнат и ще видим как ще приключат.

Това заяви съпредседателката на парламентарната група на ПП-ДБ Надежда Йорданова минути, след като Румен Радев обяви, че утре ще депозира оставката си като президент пред Конституционния съд.

Йорданова бе категорична, че ПП-ДБ е, и ще продължава да бъде проевропейска политическа сила, която работи за "разграждането на модела Борисов-Пеевски и завладяната държава".

"Отстояваме силна България в силна Европа, с изцяло проевропейски път. Така че всеки, който има желание и всеки, който може да разговаря с нас, първо трябва да се определи по тези два репера: анти-модела Борисов-Пеевски и проевропейска България", заяви тя.

"Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите. След като са ясни, можем да говорим (за сътрудничество помежду им- бел. ред.)", каза още депутатката от ПП-ДБ в парламента.

Междувременно вече 5 часа продължава заседанието на правната комисия в парламента, която разглежда на второ четене общия законопроект за промени в Изборния кодекс. Досега обаче работата върви бавно и никакви промени не бяха приети. В момента комисията просто обсъжда параграфите по законопроекта, без да ги гласува, след като преди около час се оказа, че няма кворум. Въпреки това шефката на комисията Анна Александрова от ГЕРБ не прекрати заседанието с аргумента, че има още много точки за обсъждане, а времето не стига. В 18:57 ч. Александрова даде 10 минути почивка и всички депутати от комисията излязоха от залата, за да чуят изявлението пред нацията на държавния глава. След края му те отново се върнаха към дискусиите по промените в Изборния кодекс, а преди да влязат в залата Петър Петров ("Възраждане") категорично отказа да коментира. Отказ имаше и от Артен Анисова (ДПС-Ново начало).