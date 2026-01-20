Купуваш кола до 10 г. от друга област и запазваш табелите – не чакаш с нея пред КАТ, само носиш документи



Ще се дават номера и на хората, които си пaзаруват автомобили от заводи в ЕС, а не само от представителствата им у нас

Шофьорите вече няма да чакат пред каналите на Пътна полиция с колите си за много от услугите, както досега. Ще носят само документи. Това предвижда промяна в наредбата за регистрацията на автомобилите.

Ще важи за случаите, когато колата е до 10-годишна, продадена е на собственик в друга област и няма смяна на табелите.

Досега шофьорите, които са изгубили талона си, също трябваше да чакат с автомобила пред каналите на Пътна полиция. С новата наредба към променения през 2023 г. закон това също отпада. Както и при смяната на екологичната категория.

От 1 на 3 месеца се удължава срокът, в който хората ще запазват табелите на номерата си, за да ги ползват за друг автомобил.

От 1 на 3 г. се удължава срокът за движение с временни табели, които се издават на търговци

С наредбата се предлага отпадане на ограничението табели с регистрационен номер да се дават само на собственици, които са купили новите си коли от България чрез официалния представител на производителя. Това ще могат да правят и хората, които са си купили автомобилите от заводите и представителствата в чужбина, но само в Европейския съюз.

Собственици на коли със сменени двигатели няма да носят договор или фактура за покупката им, както досега. Двигателят е заменяема част, консуматив на моторното превозно средство и в много от чуждестранните свидетелства за регистрация на моторните превозни средства неговият тип и номер не се вписват”, пише в мотивите за промяна на наредбата. Сега често хората купуват коли и при идентификацията им в Пътна полиция разбират, че

двигателят е бил подменен у нас или в чужбина

Новият собственик не е запознат с това, както и с историята и ремонтите назад във времето и не може да даде документите.

Освен това собственикът ще може лично или с пълномощник да даде на гише застраховка “Гражданска отговорност”, за да възстанови прекратената си регистрация заради липсата ѝ. Това ще се прави в случаите, когато Пътна полиция не е получила информацията по електронен път, както често се случва.

Ако колата е неизползваема след катастрофа или друго събитие, собственикът ще може сам да уведоми Пътна полиция за тоталната щета, а не да се чака информация по електронен път от Гаранционния фонд. Практиката показала, че често такава информация се бави или въобще не постъпва, което затруднява процедурата по прекратяване на регистрацията.

Откраднатите коли, които се издирват, също дълго се водят на отчет в МВР. С новата наредба регистрацията им ще се прекратява, когато по давност е спряно и издирването.