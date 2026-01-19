Румен Радев си тръгна от президентството с ескорт на НСО (Снимка, видео)

Точно час след изявлението си, че утре ще подаде оставка от поста на държавен глава, Румен Радев напусна президентството. Той си тръгна с ескорт от НСО, с който излезе от двора на "Дондуков" 2. Въпреки че оставката му беше дългоочаквана и че още от събота се говори, че именно днес ще я обяви, пред президентството нямаше любопитни граждани, които да го чакат.

Минути след като Радев си замина, от "Дондуков" 2 започнаха да излизат и секретарите и съветниците му, които присъстваха на изявлението. То продължи близо 12 минути и в него Радев каза, че утре ще подаде оставка пред Конституционния съд, а вицепрезидентът Илияна Йотова ще довърши мандата му.

Въпреки спекулациите той не каза изрично, че ще се впусне в изборите за парламент, нито че ще основава партия.