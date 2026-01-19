Радостин Василев: Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник". Това написа във фейсбук профила си лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен! Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения!", пише още Василев.

"За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции.

Няма време за губене, време е за мъже!", завършва поста си Радостин Василев.

Радев каза тази вечер, че прави обръщение за последен път като президент на България и утре подава оставка.