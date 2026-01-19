Зафиров приветства Радев: Ще помогне политиката да се върне към същността си

"Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния й център - благото на хората". Това написа във фейсбук профила си председателят на БСП Атанас Зафиров след извънредното обръщение на Румен Радев, в което обяви, че вече няма да е президент.

"БСП отново има Президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!", написа още Зафиров.