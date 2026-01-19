ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Окончателно решение за VII и VIII блок на "Козлоду...

Петър Москов: За Синя България Радев винаги е бил опонент, ще е такъв и в новата си роля

ПЕТЪР МОСКОВ. Снимка: Архив

"За привържениците на Синя България, г-н Радев винаги е бил единствено и само политически опонент и ще продължи да бъде такъв и в новата си роля. Ние сме честни и последователни". Това написа във фейсбук профила си бившият лидер на СДС Петър Москов.

"За Синя България решението, което президентът Радев обяви днес не представлява изненада. Не представлява и проблем", пише в публикацията си Москов, като посочва, че заявката на Радев е проблем за други.

"1. За тези, които сами не знаят какъв им е Радев, а трябва да се определят. За ПП/ДБ говоря.

2. За тези, които в отсъствието на силен лидер на левицата, (а Радев ще бъде такъв) практикуваха леви политики, заради електорална полза. За ГЕРБ говоря", изброява той.

"И всичко това е добре, защото маските трябва да паднат. Честност и ясни отговори е това, което е нужно сега!", завършва поста си Петър Москов.                                                                         

