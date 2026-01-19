В страните извън ЕС само до 20 изборни секции, а ЦИК няма да качва резултати от броенето, защото ще има скенери (Обзор, графика)

Часове препирни по новите правила на поредно извънредно заседание на правната комисия, голямата тема остават устройствата за гласуване

Кой за какво отговаря в изборния процес - виж ясно стъпките в специалната инфографика

Как ще бъдат променени в навечерието на предсрочния вот изборните правила и влизат ли нови технологии в процеса - и този ключов политически въпрос трябва да получи отговора си през седмицата, след като Румен Радев най-сетне даде отговора си президент или конкурент ще е на партиите тази пролет.

Правната комисия ударно заседава по промените в Изборния кодекс на второ четене, в понеделник бе първото ѝ извънредно заседание тази седмица. Тя трябва да приеме окончателна редакция на базата на одобрените на първо четене още през януари 6 законопроекта на различни партии. После промените трябва бързо да минат окончателно и през пленарната зала - вероятно един от последните актове на 51-ия парламент.

Ще се гласува ли на машини и какви ще са те, е основният политически сблъсък. Комисията вече отхвърли проекта на ПП-ДБ за връщане на 100% машинно гласуване. И де факто въведе новите сканиращи машини, които ще броят гласовете, без обаче засега да е разписан видът им, а само че МС е длъжен да осигури закупуването на такива машини.

На този фон лидерът на ПП Асен Василев отправи обвинения към “Информационно обслужване” - държавното дружество, което от десетилетия отговаря за компютърната обработка на резултатите, че е участвало в конфигурирането на машините за гласуване. “Манипулативни и откровени лъжи от народния представител и председател на ПП” нарекоха от дружеството твърденията на Василев.

“Информационно обслужване” никога не е получавало възлагане и никога не е изпълнявало действия по проверка на машините за гласуване. Тези дейности се възлагат от ЦИК и се извършват от частната фирма, на която се възлага и конфигурирането на машините за гласуване”, отговориха оттам. И напомниха, че от въвеждането на машинния вот в България през 2014 г. досега доставчик на машините за гласуване, осигуряването на тяхната техническа поддръжка, създаването и поддръжката на софтуера за машинно гласуване е частната компания “Сиела Норма” - единствен партньор на производителя “Смартматик” за България.

“Информационно обслужване” съгласно Изборния кодекс е изпълнител единствено и само на организацията и технологията на компютърната обработка на данните (агрегирането на данните) в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, подчертават още от компанията.

(Виж в инфографиката как се случва изборният процес.)

Междувременно по предложение на “Възраждане” правната комисия прие изборните секции в държави извън ЕС да са максимум 20. Става дума за секции извън дипломатическите ни представителства. От АПС бурно протестираха.

Във Великобритания с 20 секции нормални избори не могат да се направят, предупреди зам.-председателят на ЦИК Цветозар Томов.

По предложение на ИТН пък в петък се гласува данните на НСИ от последното преброяване да служат за създаването на избирателните списъци, като идеята е така да се чистят “мъртвите души” от тях. Сега списъците се подават от ГРАО и много експерти са песимисти, че базата на националната статистика може да ги замени.

Големият раздор по сканиращите устройства продължи на снощното заседание. БСП противно на партньора си в кабинета “Желязков” смята, че няма време за подготовка, и предлага въвеждането им да се отложи за 2027 г.

4 американски компании могат да осигурят такива машини. Ще са нужни между 12 и 13 хил., може да се вземат и под наем, посочи Александър Рашев от ИТН.

“Ще бъде предложен текст, който ще обобщава обстоятелствата, че в случай че не може да има снабдяване с такива машини с решение на ЦИК, ще се гласува по стария ред”, обяви той. А депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев доволен заключи: “Нека да е ясно - хартията победи машината. Машинно гласуване няма да има”.

Мнозинството задължи ЦИК да определи реда за организацията и техническата обработка на данните, получени след отчитането на резултатите със скенери, в срок 55 дни преди изборите. Освен това премахна текста, че комисията е длъжна да публикува на сайта си резултатите от гласуването - и с машини, и с хартиени бюлетини. Направиха го именно с мотива, че вече ще има скенери, които ще броят.

Създаването на район “Чужбина” отново се отлага.