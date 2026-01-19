ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Окончателно решение за VII и VIII блок на "Козлоду...

Костадин Костадинов: С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати

Костадин Костадинов Снимка: Георги Палейков

С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати, ако има смелост да се яви, разбира се. Това написа във фейсбук профила си лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов след изявлението на президента Румен Радев, че утре ще депозира оставка.

„Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега“, заяви Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ коментира акцент в речта на Радев.

„Наистина ли Радев е казал, че имаме нужда от нов обществен договор? Да не би после да е казал, че България има нужда от преосноваване и накрая да е завършил с „Време ни е за Възраждане“, пише Костадинов.

„Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО. Не знам защо този, който е писал речта на Радев, не му го е написал - в крайна сметка това също го пише в програмата на „Възраждане“, отбелязва още Костадинов.

Президентът Румен Радев обяви, че ще депозира оставката си утре. Вицепрезидентът Илияна Йотова ще го замести на поста държавен глава, каза той.

 

