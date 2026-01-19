Радев стъпва на 3-4 малки партии, до дни Йотова се заклева като първата жена президент у нас (Обзор)

Поиска прошка, но вярвал, че сега ще постигне това, което не успял да свърши на "Дондуков" 2

Утре подава оставката си в КС, но вместо да говори за собствена партия, призова "общественият консенсус срещу мафията да бъде материализиран на тези избори"

Повтори думите си от новогодишното обръщение: Готови сме, можем и ще успеем

Точно в деня на клетвата си като държавен глава и 9 години след като за първи път я положи, Румен Радев поиска прошка и от президент стана конкурент на останалите политически лидери.

Днес за последен път се обръщам към вас като президент. Бих желал на първо място да поискам прошка - времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението.

Така започна дългоочакваното му обръщение към народа, направено пред уведомените само часове по-рано репортери. И на фона на подгряването от последните дни, че Радев този път наистина ще скочи в политиката и ще се яви на изборите.

Как точно ще го направи обаче, не обяви в изявлението си. Във вторник ще депозира оставката си като държавен глава. Конституцията предвижда да направи това пред Конституционния съд, който трябва да я констатира. Веднага след това вицепрезидентът Илияна Йотова ще положи клетва и така ще стане първата жена начело на президентската институция в България. Това ще отнеме броени дни, коментираха веднага конституционалисти. (Още за процедурата и единствения досега подобен случай - оставката на вицепрезидента Блага Димитрова преди 33 г. - виж по-долу.)

Илияна Йотова ще бъде достоен президент, заяви Румен Радев.

“За тези 9 години президент и вицепрезидент доказахме, че можем да работим ефективно в синхрон, когато имаме цел. И

съм убеден, че тя ще бъде достоен президент”,

заяви Радев. Самата Илияна Йотова бе в Гербовата зала за безпрецедентния ход на Радев, там бе и целият му екип от секретари и съветници - Димитър Стоянов, Гълъб Донев, Александър Пулев, Явор Гечев, Христо Алексиев, Иванка Иванова, Силва Дюкенджиева и пр. А

на първия ред седна Десислава Радева

Гласувахте ми доверие като президент - чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи и атаките на олигархията, обърна се Радев към “скъпите сънародници” и към своя екип. Припомни, че се наложи 7 пъти да назначава служебно правителство.

Но служебното правителство вече не е надежден гарант за честни избори, категоричен бе Радев.

Българската политика се случва извън институциите, кукловодите спускат задачи на парламента, говорят от името на правителството, ползват властта като бухалка срещу опонентите си. Дамгосани политици и техни ортаци търгуват с националния интерес. Поставят на карта живота на българите на фона на опасната война близо до границите ни, за да осигурят политическото си бъдеще, изреди той основните си критики към цялата управляваща политическа класа, които и досега е отправял.

Атакува и медиите

Кабинетът на сглобката заличи границата между корупционери и борци с корупцията. Непрекъснат контрол на олигархията над изпълнителната власт - това осигури ремонтът на конституцията, продължи той.

А окончателният разрив между българите и политическата класа настъпил с отказа на Народното събрание да проведе референдум за датата на влизането в еврозоната.

Народната вълна роди широк обществен консенсус срещу мафията, който трябва да бъде материализиран на предстоящите избори.

Днешната политическа класа предаде българите в компромиси с олигархията.

2/3 не гласуват и е необходим нов обществен договор

Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим в ръцете на съглашатели и корупционери, продължи с обръщението си към нацията Радев. И обясни защо прави хода си сега: Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще. На есенните протести младите българи заявиха ясно, че не желаят да напускат България. Това е преломен момент в психологията на България.

Да сложим край на спасяванията поединично, да загърбим различията,

продължи той.

Радев благодари на “всички честни хора”, чиито ръкостискания му вдъхнали кураж, на хилядите, които виждал в снеговете на Шипка всяка година, на хилядите патриоти зад граница. Обърна специално внимание на младите и студентите, дори изреди поименно градовете, в които го посрещали в пълни с енергия зали.

Сред благодарностите отдели специално внимание на съпругата си Десислава, която понесла всички несгоди.

“Тя беше моята най-силна опора

и в добрите, и в най-трудните моменти, каза той.

Предстои ни битката за бъдещето на Отечеството, ще я водим заедно с всички вас - достойните, непримиримите. Готови сме, можем и ще успеем. Така - със същите думи, които използва за финал на новогодишното си обръщение и които оставиха свои и чужди да гадаят какво намеква, завърши изявлението си Радев.

Той джентълменски не използва трибуната на президент да каже какво ще прави като непрезидент, коментира социологът и съветник на много политически проекти у нас Андрей Райчев. Спря на най-интересното, не говори за партия, обърна внимание той.

Най-логично ми звучи да бъде партриотична формация със слаби леви елементи, обобщи той. Като подчерта, че

с десните Радев е сключил мир, замразявайки темата “Украйна”

Нямаше украинско знаме на декемврийските протести, обърна внимание Райчев. Ако вземе властта, този съюз се подразбира, макар че никой няма да го признае преди изборите. А според Райчев може да бъде подкрепен и от Борисов срещу гаранции, че няма бухалката да се обърне срещу него. Социологът залага на “дълга” игра на Радев, в която ще опита да направи “нещо, което ще е мост със САЩ и участник в новите процеси в ЕС”.

Ясно е, че няма време за партия преди изборите, защото процедурата отнема близо 4 месеца, и то ако съдът бързо излезе с решение за вписване.

Затова очакването е Радев да стъпи на коалиция от поне 2, а най-вероятно 3 или дори 4 действащи формации.

Модел, по който в политиката се включиха царят през 2001 г. и “Продължаваме промяната” през 2021 г.

За сигурен участник в такава коалиция от партии, с чиято регистрация Радев ще отиде на изборите, се сочи МИР на Симеон Славчев.

Той тръгна от БСП, мина през “Движение 21” на Татяна Дончева и се върна обратно в лявата коалиция, като през юни 2024 г. дори бе водач на листата в Разград. От партия МИР е кметът на Ботевград Иван Гавалюгов, който забрани протеста на ДПС-НН. Славчев редовно пуска постове във фейсбук в подкрепа на Радев.

Като възможен участник в коалицията на президента се сочи и политическо движение “Социалдемократи” с лидер Елена Нонева. Партията, създадена от Николай Камов, бе партньор на БСП на последните избори, но напусна на 20 октомври м.г., защото “задкулисието продължава да дирижира политиката у нас” и те не желаят да са част от това.

През ноември 2021 г. пък същите социалдемократи бяха част от тройната коалиция зад “Продължаваме промяната” заедно с ВОЛТ и СЕК.

Третата спрягана формация е “Нова България” с лидер Петър Чаушев. Тя е учредена през 2014 г. и до 2024 г. е била регистрирана в Елин Пелин, след което прехвърля седалището си в София.

ДИМИТЪР ГАНЕВ

Тепърва започва изборът на служебния кабинет и Йотова ще лидира процеса, може да предпочете Главчев

Регистрирана партия няма, няма и време, съответно ще се прибегне до нещо, правено неведнъж. Като ПП например, които нямаха време - няколко партии, минимум две, правят предизборна колация и това е партията, която ще лидира Румен Радев. Така описа пътя към изборите политологът от “Тренд” Димитър Ганев.

Конституционната процедура оттук нататък ще води Илияна Йотова, тя започва с консултации с политическите сили за номинация на служебен министър-председател, подчерта той.

Според него Радев избрал момента за хода си именно за да не състави той служебния кабинет - “да не бъде пришит на него”. Може неформално да е имало консултиране, но процесът сега тепърва ще започне, смята експертът. Политическата логика е да се разграничи максимално от назначаването на служебен кабинет, за да не го обвиняват, че е избрал правителството, което ще му организира изборите, поясни политологът. БЛАГА ДИМИТРОВА

Процесът по назначаването няма да е лесен, смята Ганев, като припомни и казуса с Горица Кожарева, чийто проектокабинет Радев върна заради номинирането на Калин Сотянов за МВР. “А от този процес зависи и датата на изборите”, намекна той за отдалечаване на вота. Както “24 часа” писа, все по-вероятно е изборите да не са през март, а през април. Те се насрочват за 2 месеца след избора на служебен кабинет.

Между две концепции за служебен премиер ще избира новият президент Йотова - свързаният с редиците на ПП Андрей Гюров или идеята да се представят партиите на статуквото, което би наклонило избора ѝ към Димитър Главчев. При Гюров има и юридически казус, напомни Ганев.



КС пусна за седмица Блага Димитрова от президентството през 1993 г.

Пълномощията се прекратяват не с подаването на оставката, а от деня на постановяване на решението на съда

С писмено изявление до Конституционния съд става актът на подаване на оставка на държавния глава. Самият акт на подаването ѝ не освобождава действащия президент от отговорностите, които има по конституция. Пълномощията се прекратяват от деня на постановяването на решението на КС, с което се констатира оставката.

Въпросът може да бъде решен в рамките на дни, коментира конституционният съдия Янаки Стоилов.

“В миналото сме имали само един прецедент - това е било с вицепрезидента Блага Димитрова. Тя подава оставка и тогава в рамките на около седмица се произнася Конституционният съд. Няма срок, всичко ще е в ръцете на КС -те могат да забавят, могат и да избързат. Зависи от мнозинствата и решенията, които ще вземат”, анализира преди дни проф. Екатерина Михайлова. “Задачата на съда е да провери дали доброволно, или под натиск е подадена тази оставка”, обясни тя и напомни, че по същия начин, когато депутат подаде оставката си, тя се гласува от пленарната зала. Имали сме случаи назад във времето да се подават оставки под натиск, обясни проф. Михайлова защо конституцията залага този механизъм, и препрати към насилственото отказване от мандатите им на депутатите на Никола Петков.

Блага Димитрова подава оставка като вицепрезидент на Желю Желев на 30 юни 1993 г. - година и половина след като двамата са избрани, а КС я разглежда на 6 юли 1993 г. в конституционно дело №15 от 1993 г. Казусът с вицепрезидент не е разписан в конституцията и те тълкуват, че президентската двойка е избрана едновременно и се прилага същият текст като за оставка на президента.

Ролята на съда е да установи доколко това решение за подаване на оставка е резултат на свободно формирано волеизявление, а не е взето под въздействието на насилие, заплашване или измама, обясняват преди близо 33 г. от КС. “В конкретния случай вицепрезидентът Блага Димитрова заявява, че тя “отдавна обмисля това свое решение”, и изтъква политически съображения за този свой акт. Извън компетентността на Конституционния съд е да обсъжда мотивите за тази нейна постъпка”, посочват членовете му. И констатират, че решението на вицепрезидента “е резултат на свободно формираната от него воля съобразно личната му преценка” и че “при наличието на тези обстоятелства КС трябва да прекрати предсрочно пълномощията му”.

Разривът между поетесата, автор на забранения при социализма роман “Лице”, и първия демократично избран президент настъпва след “Боянските ливади” - пресконференицята, която Желев дава с критики срещу правителството на Филип Димитров, което впоследствие пада и на власт (с третия мандат, даден на ДПС) идва кабинетът “Беров”. Блага и Желев са съратници от дисидентските години и Комитета за екологична защита на Русе и Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, но тя не приема предателството към СДС.