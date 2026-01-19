Искат да няма такси върху вноските за втора пенсия (Обзор)

Социалният министър не хареса възможността за служебно разпределение в мултифондовете

Да няма такси върху вноските за втора пенсия, а хората да не се разпределят служебно между универсалните фондове. Това бяха част от идеите на тристранката, която разгледа предложените от финансовото министерство промени в Кодекса за социално осигуряване. С тях се уреждат т. нар. втори и трети пенсии и се въвеждат мултифондове.

Изненадата бе, че критики имаше и от социалния министър в оставка Борислав Гуцанов.

Независимо от различния начин, по който се определят размерите на пенсиите от Държавното обществено осигуряване и от универсалните пенсионни фондове, смятам за неприемливо две пенсии да са по-малко от една. Разбирам, че с тези промени се цели по-голяма доходност, но дали са взети всички фактори под внимание, попита Гуцанов. И обясни, че все още

има неоправени грешки от 2000 г.,

когато е въведен тристълбовият модел. С прибързани промени те могат отново да не бъдат решени, каза още той.

Гуцанов и синдикатите поискаха да няма такси и удръжки. За да бъдат стимулирани пенсионните компании да търсят по-висока доходност за клиентите си, законопроектът предвижда промяна в таксите им. Таксата върху вноската, която в момента е в размер на 4% започва да намалява. През 2026 г. тя трябва да спадне до 3,75%, през 2027 г. на 3,59% и така постепенно ще стигне до 2,10% през 2032 г. За сметка на това ще се увеличава таксата върху доходността, като нейният размер ще зависи от подфонда.

Така например при балансираните фондове досегашната такса от 1% върху годишната доходност ще се вдигне на 3,25%. В динамичните фондове ще стане дори 6% от доходността. Като при тях тя ще е само върху нетните активи.

Според Гуцанов обаче тези промени в таксите не били достатъчно добре мотивирани.

По наша информация няма такава такса в останалите държави – членки на Европейския съюз, въвели мултифондовата система в допълнителното пенсионно осигуряване, отбеляза министърът. Той цитира данни на Комисията за финансов надзор, според които приходите на универсалните пенсионни фондове от такси и удръжки надхвърлят 219 млн. лв. за деветте месеца на годината. И предложи плавно намаляване на удръжките от всяка осигурителна вноска до нейното пълно премахване.

КТ “Подкрепа” пък направо поиска удръжката от всяка вноска да се премахне още сега, тъй като събирането на осигуровките се правило от НАП.

Считаме, че с въвеждането на мултифондовия модел ще се подобри значително и

ще се повиши доходността от средствата

в капиталовия стълб на пенсионната система, защити промените председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански. А от бизнеса припомниха, че тази реформа се обсъжда от 14 г. и е крайно време да бъде приета.

Тук всъщност имаше единствено критика за служебното разпределение на хората между фондовете. Текстовете предлагат всеки универсален фонд да има три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен. Според прогнозите на самите частни компании такава структура ще даде възможност доходността на вложенията да се удвои и вместо сегашните 4-5% да е около 10%.

В динамичния подфонд ще се осигуряват работещите до навършване на 50-годишна възраст. Това ще става служебно, освен ако човек изрично не поиска да е в по-консервативен подфонд.

За динамичните фондове ще бъде разрешено до 90% от активите им да са инвестирани в ценни книжа като акции, корпоративни облигации и колективни инвестиционни схеми или в имоти. Това са най-доходоносните активи, но те носят и най-голям риск от евентуална загуба. Заради това е предвидено компаниите да поддържат резерви, от които да покриват на всеки осигурен поне размера на вноските му за втора пенсия.

След навършване на 50 г. хората ще бъдат прехвърляни към балансиран подфонд. Освен ако изрично не пожелаят парите им да останат в динамичния или да бъдат пратени в консервативен. Балансираните фондове ще следват досегашната инвестиционна политика и ще могат да вкарват в акции до 55% от активите си. Останалите пари трябва да са в по-консервативни инструменти като банкови влогове, държавни ценни книжа и пр.

3 г. преди пенсия всички осигурени служебно ще бъдат пращани в консервативен фонд, където в акции ще могат да са само 25% от активите. Това ще са единствените осигурени, които няма да имат право на личен избор на подфонд.

Целта е да се намери баланс между по-високата доходност, която обикновено е свързана с по-висок риск на инвестициите, и консервативния модел, който заслужават пенсионноосигурените граждани, когато вече достигнат възраст за пенсиониране, обясни Големански.

Над 80% от осигурените лица в универсалните пенсионни фондове са разпределени служебно, тъй като не са направили активен избор, каза обаче Гуцанов. Затова от социалното министерство не приемат предложението за служебното разпределяне в най-високорисковите подфондове на хората до 50 г. Хората трябвало да правят информиран избор, твърди Борислав Гуцанов. Синдикатите го подкрепиха да бъде премахнато изцяло автоматичното разпределение във фондовете. Като шефът на КНСБ Пламен Димитров предложи КФН да направи електронна платформа, в която работодателят една седмица преди изтичане на тримесечния срок за избор на фонд да информира новопостъпилите лица за възможностите за избор на фонд, като фондовете също да имат достъп до тази платформа. КНСБ подкрепя проекта за разлика от КТ “Подкрепа”.

Да се махне намаляването на пенсията от НОИ

при получаването на втора пенсия след 31.12.2026 г., поискаха пък от АИКБ.

По предварителни данни на пенсионноосигурителните дружества общо активите на пенсионните фондове във втория и третия стълб към края на 2025 г. надхвърлят 31,2 млрд. лева (близо 16 млрд. евро). Само за последните три години – 2023, 2024 и 2025 г., натрупаната инвестиционна доходност по всички пенсионни фондове е над 5,5 млрд. лева (над 2,8 млрд. евро).