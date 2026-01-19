ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Падна първото неизвестно за изборите - Радев излиз...

Времето София -2° / -7°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22122962 www.24chasa.bg

Калоян Паргов: БСП отново има президент, успех на Илияна Йотова

3104
Калоян Паргов Снимка: Йордан Симеонов

БСП отново ще има президент. Успех, Илияна Йотова!

Това написа във фейсбук зам.-шефът на БСП Калоян Паргов. Той коментира и обявеното от Румен Радев намерение във вторник да подаде оставка като президент, за да се включи в предстоящите предсрочни избори зя парламент.

Решението на президента Радев да размести политическите пластове се надявам да е за доброто на България и запазване геополитическата ориентация на страната, защото патовото политическо състояние през последните години не беше и не е полезно за гражданите и държавата, написа Паргов.

Калоян Паргов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)