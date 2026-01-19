Калоян Паргов: БСП отново има президент, успех на Илияна Йотова

БСП отново ще има президент. Успех, Илияна Йотова!
Това написа във фейсбук зам.-шефът на БСП Калоян Паргов. Той коментира и обявеното от Румен Радев намерение във вторник да подаде оставка като президент, за да се включи в предстоящите предсрочни избори зя парламент.
Решението на президента Радев да размести политическите пластове се надявам да е за доброто на България и запазване геополитическата ориентация на страната, защото патовото политическо състояние през последните години не беше и не е полезно за гражданите и държавата, написа Паргов.