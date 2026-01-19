Световните агенции: Оставката на Радев е заявка за участие в парламентарните избори

Световните агенции отразиха новината, че президентът Румен Радев ще подаде оставка във вторник, 20 януари. Агенция „Ройтерс" пише, че речта на Радев (с която беше обявена новината) е подхранила „широко разпространени спекулации, че ще създаде собствена политическа партия, с която да се яви на предстоящите парламентарни избори".

Медията припомня, че Радев е изразявал скептицизъм към неотдавнашното решение на България да се присъедини към еврозоната и е заемал позиции, възприемани като благосклонни към Кремъл по отношение на войната в Украйна.

АФП също отрази новината, като подчерта: „Широко разпространени са спекулациите, че Радев може да участва в изборите, тъй като самият той е заявявал, че иска да „обедини всички" в борбата срещу корупцията. Неговата оставка бележи първия случай, в който държавен глава се оттегля от поста си след края на комунизма".

Китайската агенция „Синхуа", цитирана от БГНЕС също разчете речта на държавния глава като заявка за влизане на партийния терен: „Като даде да се разбере, че ще участва в предсрочните парламентарни избори, Радев каза: „Предстои ни битка за бъдещето на отечеството и вярвам, че ще я водим заедно с всички вас — достойните, вдъхновените и непримиримите. Ние сме готови, можем и ще успеем".

Румен Радев е петият демократично избран държавен глава на България. За пръв път той е избран за президент през ноември 2016 г. и преизбран през ноември 2021 г. През януари 2026 г. Радев навлиза в последната си година на „Дондуков" 2. По-късно тази година трябва да се проведат редовните президентски избори, а новоизбраният държавен глава трябва да положи клетва през януари 2027 г.