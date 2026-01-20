Румен Радев ще депозира оставката си като президент пред Конституционния съд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След като в понеделник вечерта президентът Румен Радев обяви в обръщение към българския народ, че се оттегля от поста, се очаква днес той да депозира оставката си пред Конституционния съд (КС).

От момента на произнасяне на решението постът на държавен глава ще бъде поет от досегашния вицепрезидент Илияна Йотова.

Тя ще бъде първата жена президент в историята на България. Решението на президента Радев също е безпрецедентно в политическата история на страната.

Йотова ще трябва да довърши конституционната процедура по назначаване на служебен кабинет и насрочване на предсрочни парламентарни избори.

В обръщението си в понеделник Румен Радев даде заявка за участие в предсрочния вот за парламент. Все още не е ясно дали ще създаде нова партия или ще използва вече регистрирана, съобщава бТВ.