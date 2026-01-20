Пътят към Гърция край Рудозем все по-близо, откриват нова отсечка днес

С церемония днес се открива пътната отсечка от гръцкото село Димарио до Границата, съобщиха от Областната администрация в Смолян. Събитието се организира от гръцките партньори от периферия (област) Източна Македония и Тракия. Очаква се след пускането в експлоатация на последния участък на гръцка територия от трансграничното трасе още днес да се отвори за движение граничният преход ГКПП „Рудозем – Ксанти".

Изграждането на граничния пункт при Рудозем бе договорено с българо-гръцко споразумение през 90-те години на миналия век. Отварянето на трансграничния път бе отлагано в продължение на десетилетия, а последните спънки за откриването на трасето бяха свързани със забавяне на строителството на трасето на гръцка територия. Завършването на участъка от Димарио до границата отстранява и последната пречка, за да се пусне в действие пътя. След влизането ни в Шенгенското пространство през 2025 г., изграденият с европейско финансиране ГКПП „Рудозем – Ксанти" стана излишен преди още да бъде въведен в експлоатация. Свободното преминаване без граничен контрол по прехода Рудозем – Ксанти става възможно едва след предстоящото откриване на участъка от Димарио до границата. Предвижда се на този етап разрешеният трафик да бъде за коли до 3,5 тона.

Отварянето на пътя Рудозем – Ксанти ще стимулира икономическото развитие на област Смолян, активизирайки туризма и бизнеса от двете страни на границата, коментират представители на Областната и общински администрации в региона.