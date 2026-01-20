Партиите коментират предпазливо оставката на Радев, ГЕРБ мълчи засега

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Предпазливост личи в коментарите на партийните лидери и функционери, след като в понеделник в 19 ч. президентът Румен Радев подаде оставка като президент и намекна, че ще участва на парламентарните избори.

ГЕРБ засега мълчат. Не се забелязват изявления от ДПС-Ново начало, партията на Ахмед Доган и "Величие" от силите, които са представени в този парламент.

От ПП няма ясни изявления на партийните лидери. Ивайло Мирчев от ДБ се изказа, че може да има разговори при доказателства, че партията зад Радев е "плътно с Европа и НАТО". Надежда Йорданова също допусна сътрудничество, ако Радев покаже проевропейска ориентация. Другият "репер" е дали политическата му сила ще работи за разграждането на модела Борисов-Пеевски.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че Радев ще поиска България да излезе от НАТО. Той намекна, че бившият президент, както вече го нарича, краде идеите на "Възраждане".

Лидерът на БСП Атанас Зафиров много кратко съобщи вярата си, че Радев ще помогне политиката да се върне към същността си и ще работи за благото на народа.

Възторг показа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов, който пръв приветства Радев с "добре дошъл" на политическия терен. След това декларира, че ИТН е дясна, консервативна партия, изглежда намеквайки, че от това ще се определя евентуално сътрудничество.

Единствен лидерът на МЕЧ Радостин Василев директно декларира, че приема Радев като възможен съюзник срещу врага "ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности".

От извънпарламентарните партии председателят на "Синя България" Петър Москов в пряк текст каза, че Радев ще им е политически опоненет. Той призова ПП-ДБ "да определят какъв им е Радев".

Румен Радев ще връчи днес оставката си като президент на Конституционния съд, засега не се съобщава в колка часа.

Очаквайте подробности.