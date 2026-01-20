Политологът Слави Василев потвърди участие в партията на Радев, не казва дали ще е кандидат-депутат

Политологът Слави Василев потвърди, че ще участва в политическия проект на президента в оставка Румен Радев. Той обаче отказа да признае дали ще присъства в депутатските листи на бъдещия проект на бившия държавен глава.

„Ще бъда редови член на партията. Оттам нататък кой ще бъде депутат, ще обяви самият Румен Радев", заяви политологът.

Василев добави, че е убеден в готовността на партията на президента, предвид факта, че той е подал оставката си официално.

„Всичко е подготвено, защото това е безпрецедентно. За първи път в историята на България президент подава оставката си с намерението да влезе в активната политика", каза той.

Василев подчерта, че президентът е поел голям риск с действията си, провокиран от нуждата България да поеме по нов курс. Политологът е убеден, че това хората са го искали и че от години е имало апели към Радев да влезе активно в политическия живот на страната.

„Основната причина президентът да скочи в политиката не е да се смени евроатлантическата посока на България, а да се бори с мафията", поясни Василев.

Той отказа да поясни кои ще са съюзниците на Румен Радев, за да постигне поставените си политически цели. Според политолога потенциални коалиционни партньори на новия политически проект ще могат да се определят, след като се видят прогнозните резултати на социологическите агенции.

„Уверявам ви, че при всички изследвания Радев ще бъде първа политическа сила. Ако не успее да събере нужните гласове за управленско мнозинство, той поне ще бъде центърът на влияние в бъдещия парламент", прогнозира той.

Василев коментира и новината, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е изявил готовност да работи с Радев и че му има повече доверие, отколкото на коалицията ПП–ДБ.

„Борисов има добър политически нюх и знае накъде духа вятърът и си ориентира платнището. Това няма да промени факта, че Румен Радев се появява на политическия терен, за да изправи държавата на крака и да я отърве от корупционерите и от всички онези престъпни схеми", обясни политологът.

„Вярвам, че нова страница се отваря за политическата история на България. Аз съм оптимист за бъдещето", категоричен е Слави Василев.