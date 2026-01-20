82-годишен мъж от Монтана загина в пожар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е загинал при пожар през изминалото денонощие, общо 89 са ликвидираните в страната пожари. Това съобщава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР на сайта си. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Вчера в 19:20 ч. в Оперативния център при РДПБЗН – Монтана е получено съобщение за пожар в къща в село Медковец, област Монтана. Пламъците са потушени от два противопожарни автомобила. При пожара е загинал 82-годишен мъж.

За денонощието противопожарните звена са реагирали на 110 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 35 пожара, от които 18 – в жилищни сгради, осем – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 54 пожара, от които един – в сухи треви, горска постеля и храсти, 24 – в отпадъци, 24 – в готварски уреди и комини.

Извършени са 16 спасителни дейности и помощни операции, от които две – при катастрофи в транспортни средства, една – при инцидент с опасни вещества, 13 като техническа помощ – оказване на съдействие в различни ситуации.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания.