ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп плаши Франция с 200-процентни мита на виното...

Времето София -4° / -10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22123854 www.24chasa.bg

Иво Христов за Радев: Апелът на обществото е ясен още от 2020 г.

2640
Иво Христов

Апелът на обществото е ясен още от 2020г. Така Иво Христов коментира оставката на Радев като президент и заявката му за предстоящите избори.

Иво Христов бе началник на кабинета на Румен Радев в първия му мандат.

Политическата класа побърза да сертифицира Радев като единствена алтернатива. За моя изненада в единият фронт застана  Костадинов и Атанасов, коментира още той в сутрешният блок на БНТ.

Никоя коалиция не е  желана от хората. Разбира се, възможно е да се стигне до това. Или трябва да се стремим към абсолютно мнозинство, или да се направи програмно правителство, което да свърши някои належащи работи, коментира Христов.

Радев иска мнозинство, за да може да реализира идеите си, коментира още той.

Не трябва да лъжем избирателите, че с влизането на Радев , идва и панацеята за политиката. Но трябва да дадем ход на историята и да гласуваме масивно, посочи още той.

Напливът от хора, които подкрепят президента е внушителен, коментира Христов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Иво Христов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)