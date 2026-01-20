Социолози: Има още въпроси, на които Радев трябва да отговори. Смел ход от негова страна

Получихме отговор на въпрос, който очаквахме от много време. С оттеглянето на Румен Радев от президентската институция се спира изборът на служебен кабинет, заяви за Нова телевизия Евелина Славкова, социолог от агенция "Тренд".

Според нея има обаче още въпроси, на които се очаква отговорът - кои ще са членове на партията му, каква идеология ще има и други.

"Кампанията започва и е естествено Радев да иска мнозинство в парламента. Скептична съм за 121 негови депутати, но зависи от кампанията му. Той започва да говори за нов обществен договор, а и трябва да удържа разговора в посока статукво - антистатукво. Дистанцира се от служебния кабинет независимо дали е на Андрей Гюров или на Димитър Главчев (като членове на домовата книга)", допълни Евелина Славкова.

"Несъмнено смел ход на Радев, но неизвестните са много. Той се обяви срещу всички - корупционерите, съглашателите и екстремистите", коментира в студиото на "Здравей, България" социологът Първан Симеонов.

Според него ако резултатът не е като на призидентските избори - неизвестните ще са много.

Първан Симеонов КАДЪР: NOVA NEWS "Въпреки атаките има вежлив тон президентство - ПП-ДБ. Ако ще се гони постигане на 160 депутати заради промените в прокуратурата и ВСС, може би ще трябва да поканят и Борисов.

А и нищо не пречи да има втори път избори, но засега неизвестните са много. На мястото на Радев не бих показвал нови лица. На по-видните места ще са известни хора - съветници, секретари, хора от служебните кабинети. Трябва да е готов за много удари и отговори на важни въпроси, включително и световни.

А все пак чия е Гренландия? Като се има предвид, че влизането на еврото стои в главите на хората - цените се вдигнаха и темата изток-запад избледнява", заяви Първан Симеонов.