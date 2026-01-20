ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничено е движението по пътя към Провадия зарад...

Арестуват мъж от Свищов, подал фалшив сигнал за бомба на Централна гара - София

Дима Максимова

[email protected]

2772
Мъжът излъгал за бомба на жп гара София СНИМКА: Pixabay

Служители на полицейското управление в Свищов задържаха 42-годишен местен жител, подал неистински сигнал за поставено взривно устройство.

Снощи около 21,30 ч. на тел. 112 е получен сигнал за поставено взривно устройство на жп гара – София, а телефона, от който е подаден е локализиран на територията на град Свищов, информират от ОДМВР - Велико Търново.

От проведени незабавни действия по разследването минути по-късно в дома си е установен подателя – 42-годишен местен жител.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.

