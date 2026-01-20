Пожар изпепели историческия комплекс "Фанагория" във Варна, загинаха 7 коня (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Леко е пострадал пазачът, закаран е за медицински преглед

Пожар избухна в историко-географския комплекс "Фанагория" във варненския квартал "Аспарухово". Сигнал за инцидента е получен в 3.25 тази сутрин, съобщават от пресцентъра на полицията.

В огнената стихия са загинали 7 коня, други 4 са били спасени.

От полицията уточниха, че от пожара леко е пострадал пазачът на базата. Той е откаран за медицински преглед.

Нанесени са големи материални щети.

Предстои оглед на местопроизшествието, но към момента няма данни за умишлен палеж.

През август 2024 г. кметът на града Благомир Коцев обяви, че селището е без разрешение за поставяне на преместваеми обекти и вече е незаконно, като подчерта, че няма инвестиционни намерения за терена.

През юли 2025 г. административният съд във Варна обяви за нищожна общинската заповедта от лятото на 2024 година за премахване на 13 преместваеми в „Прабългарско селище Фанагория" в „Аспарухово".

Делото беше образувано по жалба на Фондация „Царство България", която се грижи за експлоатацията на обектите в него.

Историко-етнографският комплекс "Прабългарско селище Фанагория" е копие на прабългарски боен стан от 6-8 век и включва дървени защитни стени с бойни кули, обзаведени юрти и др. С годините обектът не предлага толкова възстановки на исторически събития, колкото езда.