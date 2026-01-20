ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничено е движението по пътя към Провадия зарад...

Времето София -5° / -7°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22124075 www.24chasa.bg

72 часа арест за криминален тип, задигнал 1000 лв. от магазин в Полски Тръмбеш

Дима Максимова

[email protected]

836

34-годишен от Велико Търново е задържан за кражба на пари от търговски обект в Полски Тръмбеш. Сигнал за случая е получен на 25 септември миналата година. По данни на тъжителя от обекта били откраднати 1000 лв.

От проведени действия по разследването е установено, че извършител на посегателството е 34-годишен великотърновец, известен на полицията и многократно осъждан, с 11 криминални и съдебни регистрации за идентични престъпления. Вчера той е привлечен в качеството на обвиняем. С постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа.

Откраднатите пари не са възстановени, уточняват от полицията.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)