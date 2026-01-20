72 часа арест за криминален тип, задигнал 1000 лв. от магазин в Полски Тръмбеш

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

34-годишен от Велико Търново е задържан за кражба на пари от търговски обект в Полски Тръмбеш. Сигнал за случая е получен на 25 септември миналата година. По данни на тъжителя от обекта били откраднати 1000 лв.

От проведени действия по разследването е установено, че извършител на посегателството е 34-годишен великотърновец, известен на полицията и многократно осъждан, с 11 криминални и съдебни регистрации за идентични престъпления. Вчера той е привлечен в качеството на обвиняем. С постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа.

Откраднатите пари не са възстановени, уточняват от полицията.