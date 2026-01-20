ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничено е движението по пътя към Провадия зарад...

Времето София -5° / -7°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22124087 www.24chasa.bg

Изграждат физкултурен салон към ОУ "Васил Петлешков" в Пловдив за близо 1 млн. евро

Ваня Драганова

[email protected]

1664
ОУ "Васил Петлешков" в Пловдив Снимка: Учебното заведение

Сега там няма подходящо помещение за спортни занимания       

Предстои изграждането на физкултурен салон към ОУ "Васил Петлешков" в Пловдив, става ясно от обявената от градската управа обществена поръчка. Прогнозната стойност е 852 153 евро без ДДС.

Избраната процедура е инженеринг - една и съща фирма ще трябва да проектира и да построи спортното съоръжение. Когато идейният проект бъде готов, ще бъде представен за одобрение в общината.  На този етап в училището няма помещение, отговарящо на съвременните норми и изисквания за провеждане на занятия по физкултура и спорт. Бъдещият физкултурен салон ще бъде обособен като самостоятелна сграда в двора. В него ще има игрища за различни видове спорт, съблекални, помещения за учителите и санитарен възел, пригоден и за хора с увреждания. 

Крайният срок за подаване на оферти е 16 февруари т. г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОУ "Васил Петлешков" в Пловдив Снимка: Учебното заведение

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)