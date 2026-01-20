Изграждат физкултурен салон към ОУ "Васил Петлешков" в Пловдив за близо 1 млн. евро

Сега там няма подходящо помещение за спортни занимания

Предстои изграждането на физкултурен салон към ОУ "Васил Петлешков" в Пловдив, става ясно от обявената от градската управа обществена поръчка. Прогнозната стойност е 852 153 евро без ДДС.

Избраната процедура е инженеринг - една и съща фирма ще трябва да проектира и да построи спортното съоръжение. Когато идейният проект бъде готов, ще бъде представен за одобрение в общината. На този етап в училището няма помещение, отговарящо на съвременните норми и изисквания за провеждане на занятия по физкултура и спорт. Бъдещият физкултурен салон ще бъде обособен като самостоятелна сграда в двора. В него ще има игрища за различни видове спорт, съблекални, помещения за учителите и санитарен възел, пригоден и за хора с увреждания.

Крайният срок за подаване на оферти е 16 февруари т. г.