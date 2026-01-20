Световните издания коментират оставката на "лявоориентирания прокремълски" Радев

Българският президент Румен Радев вчера вечерта се обърна към нацията "последно (телевизионно) обръщение", пише германското сп. "Шпигел". "Малко преди парламентарните избори приятелски настроеният към Русия държавен глава обяви, че подава оставка, за да може да участва в изборната надпревара. По думите на Радев вицепрезидентът Илияна Йотова временно ще поеме президентския пост", продължава "Шпигел".

Вторият петгодишен мандат на Радев и Йотова трябва да приключи през януари 2027 г. Първоначално двамата бяха избрани през 2016 г. като кандидати на социалистите. В качеството си на държавен глава Радев постоянно се застъпваше за борбата срещу корупцията и мафиотските практики, посочва "Шпигел". "Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията", цитира изданието думите на Радев от вчерашното му обръщение, пише БТА.

България въведе еврото в началото на годината, въпреки че остана без държавен бюджет за 2026 г. Миналогодишният бюджет бе удължен с три месеца заради политическата криза. Нужен е "нов обществен договор", подчерта Радев. Той обяви битката за бъдещето на Отечеството", пише още "Шпигел", като добавя, че Радев не е уточнил как възнамерява да се включи в предизборната кампания.

Според политолози една нова политическа сила около Радев ще измени значително партийния пейзаж в България, като влизането ѝ в парламента се смята за сигурно, но по-малките партии този път вероятно няма да успеят да преминат 4-процентната бариера, отбеляза германското издание.

Президентът на България обяви, че подава оставка преди предсрочните избори през следващите месеци, което задълбочава политическата нестабилност, обхванала тази държава член на ЕС и НАТО, пише френският в. "Монд". Балканската държава, която въведе еврото на 1 януари, отново потъна в нестабилност, след като в средата на декември консервативното правителство бе свалено от власт със серия от масови протести срещу корупцията, продължава изданието.

"Румен Радев, гласовит критик на правителството, който подкрепи протестите, миналата седмица обяви, че ще се произведат предсрочни избори – осмите за последните пет години, след като партиите не успяха да формират ново правителство", пише още "Монд".

Шейсет и две годишният Радев каза, че има силното желание да започне "битка за бъдещето на България". Той заяви, че "пагубният модел на управление" е причина за бедността, протестите и недоверието в институциите. "Ширят се спекулации, че Радев може да участва в изборите, понеже той заяви, че иска да "обедини всички" в борбата срещу корупцията. Оставката му бележи първия случай на държавен глава, който се оттегля от поста от края на комунизма", посочва френското издание.

"Монд" се спира и на някои подробности от биографията на Радев.

"Радев, бивш пилот и командир на Военновъздушните сили на България, който бе подкрепен от проруската социалистическа опозиция, беше избран за президент за първи път през 2016 г. Той изрази силна подкрепа за демонстрантите по време на масовите протести срещу корупцията през 2020 г. През 2021 г. Радев си осигури втори петгодишен мандат, като спечели близо 67% от гласовете на втори тур", пише "Монд".

"Често влизайки в противоречия с правителството, той изказа несъгласие с изпращането на военна помощ на разкъсваната от война Украйна. В интервю за Си Ен Ен миналата година той изрази разочарование от липсата на подкрепа сред съюзниците от ЕС за "усилията за мир" на Доналд Тръмп, както ги определи самият американски президент", продължава френският вестник.

Изданието цитира Първан Симеонов, основател на социологическа агенция "Мяра", според когото Радев е решил да подаде оставка и евентуално да участва в предстоящите парламентарни избори, понеже "има инерция, свързана с протестите". Анкета на института "Маркет линкс" сочи, че рейтингът на Радев в 44%. "Целта му е да бъде близо до мнозинството, за да не се налага да преговаря" прекалено много, каза Симеонов и добави, че ако Радев постигне силен резултат на изборите, това би могло да открие "изход от кризата".

"Лявоориентираният български президент Румен Радев обяви в понеделник, че подава оставка", извежда в заглавие британският в. "Гардиън".

"Радев заяви в телевизионно обръщение, че във вторник ще подаде официално оставка пред Конституционния съд. Съгласно Конституцията, настоящият вицепрезидент Илияна Йотова трябва да бъде потвърдена от парламента, за да заеме поста до края на мандата на правителството", пише британският вестник.

"Гардиън" поставя акцент върху въпроса дали Радев ще създаде нова политическа формация.

"Радев оповести решението си на фона на обществените очаквания, че ще формира нова политическа партия. Вчера Радев не спомена какви са плановете му. Неотдавна той заяви в отговор на журналистически въпрос, че е нужна партия, която "обединява всички демократи – леви и десни – независимо от принадлежността им или от това дали са политически активни, защото всички се нуждаем от честни избори и демократично, свободно развитие", добавя "Гардиън".

"България, която се присъедини към ЕС през 2007 г. и този месец прие еврото, е затънала в политическа безизходица и протести срещи корупцията от 2020 г. и през последните четири години произведе осем вота за парламент", пише изданието "Политико".

"От седмици се изказват предположения, че Радев, който спечели президентските избори през 2016 г. и бе преизбран за втори мандат през 2021 г., може да подаде оставка, за да се включи в надпреварата. За много българи той е единствената политическа константа на фона на постоянната смяна на правителствата", продължава "Политико". Последният премиер – Росен Желязков, подаде оставка през декември след седмици на антикорупционни протести срещу правителството си. Кабинетът на Желязков, който встъпи в длъжност през януари 2025 г., преживя шест вота на недоверие, преди да падне, отбелязва изданието.

"Радев вчера изрази скептицизъм относно решението на София да приеме еврото и зае позиции, които критиците му осмиват като прокремълски, включително наричайки подкрепата на ЕС за Украйна "обречена кауза", добавя "Политико".