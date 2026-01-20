Ахмед Доган безрезервно подкрепя партията на Румен Радев

Почетният председател на "Алианс за права и свободи" (АПС) Ахмед Доган обяви, че партията ще подкрепи Румен Радев.

Поздравления, г-н президент! Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава! Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас", пише в публикация на страницата на партията във Фейсбук.

"Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава" и да зададем рестарт на демокрацията", допълва Ахмед Доган.

"Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България", пише почетният председател на АПС.

В специално обръщение към нацията президентът Румен Радев обяви вчера, че ще депозира оставката си пред Конституционния съд днес.

„Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", заяви президентът. Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава, посочи той.