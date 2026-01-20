ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничено е движението по пътя към Провадия зарад...

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха 2,31 алкохол и марихуана

Директорът на Национален парк „Рила" Красимир Андонов е катастрофирал. Установено е, че е шофирал в нетрезво състояние. Освен за алкохол, той е дал положителна проба и за марихуана, която е оспорил.

Пътният инцидент е станал в понеделник около 18:30 часа в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът му е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда на гробищния парк, съобщи Нова телевизия.

Пробата за алкохол е отчела 2,31 промила. После Андонов е закаран в Благоевград за преглед. В момента не е задържан по медицински причини, съобщиха от прокуратурата.                                                                                                                                                                                                                

