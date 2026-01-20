Фолкзвездата Луна след оставката на Радев: Мили мои, готови ли сте за мен?

Дойде ли най-после моят ред? Това пита във фейсбук певицата Луна, която участваше в президентските избори през 2021 г.

Въпросът й идва само ден след като Румен Радев обяви, че подава оставка.

Ето и цялата публикация:

Дойде ли най-после моят ред?

Години наред ме гледахте, слушахте и обсъждахте. Казвахте, че Луна е различна, че Луна е смела и че Луна не се страхува да казва истината.

Днес, когато старите лица си тръгват и държавата отново е на кръстопът, аз питам открито – кой ще поеме отговорност?

Ако отново се кандидатирам за президент, няма да бъда удобна. Няма да мълча. Няма да се крия зад празни думи. Ще бъда проактивна, ще действам и ще говоря ясно – за хората, за България, за бъдещето.

Нашата страна има нужда от смелост, енергия и истина. А аз винаги съм имала глас – и на сцената, и в живота.

Мили мои, въпросът вече не е дали мога.

Въпросът е – готови ли сте?"