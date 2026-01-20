Търсят петима лекари през бюрото по труда във Велико Търново

Свободни позиции за петима лекари и 8 общи работници в строителството са актуални към 16 януари в Бюрото по труда във Велико Търново. На трудовата борса се търсят още машинни оператори, готвачи, монтажници, озеленители. В последния месец на 2025 г. пък най-търсените професии са преподаватели; персонал, полагащ грижи за хора; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги, сочи справката на търновската дирекция.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда" – Велико Търново през месец декември е 3,7%, при 5,2% за страната и 5,1% за област Велико Търново. През месец декември се наблюдава повишение с 0,2% на нивото на безработица спрямо предходния месец на тази година и спрямо същия месец на предходната година. По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2,9%, община Елена 9,8% и община Златарица 12,7%.

Регистрираните безработни през месец декември в Дирекция „Бюро по труда" – Велико Търново са 1 484. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 266 безработни. Освен тях, други 40 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрото по труда, за месеца са активирани 33 неактивни лица за регистрация в бюрото по труда.

През месец декември 2025 г., 103 безработни са започнали работа, наблюдава се намаление на броят им в сравнение с предходния месец ноември и спрямо същия месец на предходната година. Най- много са намерили препитание в търговията и преработващата промишленост.

Продължава търсенето на работна сила, през месец декември 38 са работните места обявени на първичен пазар на труда. Най-голям дял свободни работни места са заявени в сектор строителство (26%), хуманно здравеопазване (24%), образоване (13%), преработваща промишленост (10%), търговия (10%) и др.