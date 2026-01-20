Откраднаха 200 г златни накити от дом в Нова Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Криминалисти от Районното управление в Нова Загора работят по сигнал за взломна кражба от частен имот в квартал „Шести", съобщиха от Областната дирекция на МВР - Сливен.

По първоначални данни за периода от 24 декември миналата година до 19 януари тази година неизвестен извършител е проникнал в имота и е извършил кражба на златни накити. По информация на заявителя откраднатите вещи са с общо тегло около 200 грама.

По случая е образувано досъдебно производство.

Подобни престъпления срещу имоти са регистрирани и по-рано в областта. БТА припомня друга мащабна кражба, разкрита при полицейска операция в Сливен, при която бяха намерени килограм и половина златни накити и монети, както и значителни парични суми – 15 000 паунда, 5000 евро и 25 000 лева.

От полицията призовават гражданите да не оставят пари и ценности на леснодостъпни места, дори да разполагат със скъпи заключващи системи и сигнално-охранителна техника (СОТ), пише БТА.