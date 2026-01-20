Община Върбица обяви официалното си присъединяване към благотворителната инициатива на СБАГАЛ – Варна, насочена към подпомагане на най-малките пациенти. Кампанията „Стотинки в подкрепа на недоносени бебета“ цели събиране на средства за жизненоважна медицинска апаратура, консумативи и обновяване на газовата система в болницата.

Кметът на общината, инж. Мердин Байрям, подчерта значимостта на каузата с думите: „Грижите за новородените са сред най-важните приоритети в живота ни. Всяко дете е като цвете, а заедно те правят света ни по-красив“.

Във всички кметства, административни сгради и търговски обекти на територията на общината ще бъдат поставени кутии за дарения. Инициативата е особено актуална с оглед на предстоящото излизане от употреба на българския лев след 31 януари 2026 г. Гражданите се призовават да дарят своите монети с нисък номинал, които вместо да останат неизползваеми, могат да се превърнат в инвестиция за спасяването на човешки живот. Крайната цел на болницата във Варна е набирането на 50 000 лева.