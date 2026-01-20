ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Брегово разследват загадъчна смърт на питбул

Питбул. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Видинската полиция разследва смъртта на куче - порода питбул, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Вчера жителка на град Брегово е подала сигнал, че е открила трупа на кучето си в двора на собствения си имот и изразила съмнение, че е отровено. Оперативна група е извършила оглед, като разследващите не са установили травматични увреждания по мъртвото животно.

Последният случай на разследване на убийство на животно във Видинско е от 11 декември, когато видинчанин е подал сигнал за две умъртвени ловни кучета, отглеждани от него в дворно място на автосервиз в града.

