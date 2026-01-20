Изчистиха 19 нерегламентирани сметища в Кърджали и Хасково

След осъществен контрол от служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково, през изминалия декември в областите Хасково и Кърджали са изчистени 19 нерегламентирани сметища. Това съобщиха от екоинспекцията в регулярен отчет за работата на институцията през периода.

Замърсените територии са установени в общините Момчилград, Харманли, Кърджали, Симеоновград, Минерални бани, Свиленград, Димитровград и Хасково.

Общо три пъти са предприети проверки на Топлоелектрическата централа "Марица 3" в Димитровград. Две от инспекциите са били по повод сигнали за влошено качество на въздуха. Извършена е проверка за изпълнение на дадено предписание, свързано с възстановяване на нормалната работа на атмосферната задвижка. Па данни на Автоматичната измервателна станция "Раковски" в Димитровград, през декември не е отчетено атмосферно замърсяване в града с изключение на показателя "Фини прахови частици 10", което най-вероятно се дължи основно на изгарянето на твърди горива през есенно-зимния период.

Директорът на РИОСВ е издал 15 наказателни постановления на обща стойност 40 300 лв. Съставени са четири акта за установяване на административни нарушения. Служителите на екоинспекцията са извършили 64 проверки на дейността на 55 обекта, работещи на територията на областите Хасково и Кърджали, от които 40 планови и 24 извънредни, предава БТА.

През предходния месец ноември съставените актове за нарушения на екологичното законодателство бяха четири, а издадените наказателни постановления бяха пет на обща стойност шест хиляди лв. Бяха извършени 132 проверки на дейността на 117 обекта.