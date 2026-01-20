ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Върбица се включва в кампанията „Стотинки в...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22124806 www.24chasa.bg

Фучаща шофьорка удари аварирала кола край Бургас, пострадаха майка и дете

4072
Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Дете и майка му пострадаха при пътен инцидент, след като колата им аварирала и била блъсната от друг автомобил, съобщиха от полицията.

Катастрофата е станала малко след 7 часа в понеделник на пътя Бургас - Средец, близо до бензиностанция.

Колата е била с включена аварийна сигнализация, но въпреки това 50-годишна шофьорка я застигнала и блъснала отзад. Причината, според полицията, е движение с несъобразена скорост, съобщи БНР.

Майката и 10-годишния ѝ син са прегледани и освободени за домашно лечение с болки в кръста и корема.

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)