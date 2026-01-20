Антон Кутев: Избирателите на БСП ще гласуват за Радев, тя няма да мине 4%

„Никога не съм чувал Радев да заявява, че ще променя евроатлантическата ориентация на България. Той е заемал ясна позиция – конфликтът в Украйна трябва да се реши с дипломация, а не с война“, това каза по бТВ Антон Кутев, бивш говорител на служебните кабинети, назначени от Румен Радев.

По думите му Радев винаги е защитавал българските национални интереси.

Антон Кутев защити и инициативата на Радев за референдум за въвеждането на еврото.

„Радев никога не е бил против еврото. Той беше против въвеждането му точно сега и настояваше да се чуе мнението на хората“, каза Кутев.

Според него недоволството в обществото не е срещу самото евро, а срещу начина, по който се случва процесът, като посочи и ръст на цените с около 14% спрямо миналото лято.

Кутев заяви, че интересът към евентуален политически проект на Радев е огромен и идва от целия политически спектър. Той определи Радев като изразител на „гражданска антимафиотска коалиция“, насочена срещу модела „Борисов–Пеевски“.

„Очевидно е, че ще се яви на тези избори, друг е въпросът, че чисто технологично въпросът е сложен. Очевидно, че трябва да има партия, времето за регистрация е малко. Каква ще е технологията аз не мога да кажа, защото зависи от много фактори. Аз обаче нямам съмнение, че каквато и да е юридическата форма, под която ще се яви на изборите президентът, той ще бъде не само най-голямата политическа сила, но ще промени политическото статукво в държавата“, заяви Кутев.

Антон Кутев прогнозира сериозни загуби за БСП и дори риск партията да не премине 4-процентната бариера за влизане в следващия парламент: „Голяма част от избирателите на БСП ще гласуват за Радев. Това е сериозният проблем на левицата.“

Той смята, че смяната на лидера може да донесе временен ефект, но и риск новото ръководство да понесе отговорността при евентуален провал.

Кутев определи процеса по избор на служебен премиер като изключително труден и предупреди за риск от конституционна криза, ако не бъде намерен кандидат.

Според него ключовият въпрос е гарантирането на честни избори: „Най-големият проблем в България е как се провеждат изборите. Контролът върху вота е огромен.“

Според него ДПС ще увеличи влиянието си не чрез подкрепа, а чрез контролни механизми върху изборния процес.