Задържаха мъж, заканил да убие съпругата си с киселина

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, заканил се с убийство на съпругата си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 18.01.2026 г. около 10,00 часа пред заведение в МОЛ в гр. София, обвиняемият К.К. се заканил с убийство на съпругата си, като й казал: „няма да те оставя на спокойствие, ще те залея с киселина, ще те очистя". Заканването възбудило страх у жената и тя подала сигнал за това в полицията.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Предвид възможността да извърши друго престъпление К.К. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 20.01.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража".

