Почетоха Деня на св. Патриарх Евтимий на търновската Света гора

Великотърновският университет почете Деня на св. Евтимий, патриарх Търновски – духовник, книжовник и православен светец. Той е последният предстоятел на църквата на Второто българско царство, основател на Търновската книжовна школа и водач на българския народ, застъпник пред Бога, припомнят от Ректората.

Празникът започна със света литургия, отслужена в университетския храм, носещ името на светеца, от отец Марин Маджаров. След това от името на академичната общност беше поднесен венец на признателност пред паметника на св. Евтимий в двора на Ректората.

Сред присъстващите бяха ректорът проф. д-р Димитър Димитров, заместник-ректорите на Университета, деканът на Православния богословски факултет проф. д-р Магдалена Легкоступ, деканът на Филологическия факултет доц. д-р Полина Цончева, председателят на Студентския съвет Васил Цонков, преподаватели и студенти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий".

Днес от 13:30 ч. в зала „Европа" на ректората ще бъдат открити традиционните научни четения „Евтимиеви дни". Събитието се организира за четвърта поредна година от Центъра по систематическо богословие в ПБФ и Центъра за медиевистични изследвания към Историческия факултет. Научната проява ще започне с представяне на монографията на гл. ас. Смилен Марков „Фотий философът: мисловното дело на един патриарх от IX век".