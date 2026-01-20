Партия, свързана с Радев, ще избира нов лидер през февруари

Ден след като Румен Радев обяви, че подава оставка като президент, партията, с която е свързван, съобщи, че през февруари ще избере нов лидер – около месец преди предсрочните парламентарни избори. Става дума за формацията „България Може", учредена в края на 2024 г. Сред основните ѝ лица е Александър Маринов – бивш съветник на държавния глава, който оглавява Изпълнителния съвет на партията. Ръководството на формацията обаче е поверено на двама съпредседатели – икономиста Кузман Илиев и бившия депутат Иво Русчев, пише "Сега".

Кузман Илиев е бил кандидат за народен представител от листите на ВМРО, както и председател на „Съюза за стопанска инициатива" – работодателска организация, в която ключова роля е имал покойният бизнесмен Алексей Петров. Иво Русчев пък беше депутат от „Възраждане", но беше отстранен след вътрешнопартиен конфликт с лидера на формацията Костадин Костадинов.

От „България Може" отхвърлят твърденията, че партията е създадена по инициатива на Румен Радев, но признават, че по редица теми позициите им съвпадат с тези на вече подалия оставка президент. По отношение на промените в Изборния кодекс формацията настоява за пълно възстановяване на машинното гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на контролните разписки – позиция, идентична с тази на Радев. Съвсем наскоро „България Може" излезе и с категорична позиция срещу опитите България да бъде включена в т.нар. „Коалиция на желаещите" в подкрепа на Украйна.

На 21 февруари партията ще проведе национална конференция в столичния парк-хотел "Москва". Според програмата й тя ще промени устава си, ще приеме политическа резолюция и ще избере ръководни и контролни органи.

Тъй като времето до предсрочния вот е малко, очакванията са, че Радев ще потърси вече регистрирана партия, към която да се присъедини, а не тепърва да учредява нова. Конференцията на "България Може" му предлага такава възможност.

В понеделник вечерта Румер Радев направи извънредно обръщение към нацията, в което обяви, че се оттегля от президентския пост и ще депозира оставката си като държавен глава във вторник.