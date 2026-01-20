Аспаруховият мост по-натоварен от АМ "Тракия" - планира се дългоочакван ремонт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Аспарухов мост е национален приоритет, а за неговото бъдеще са нужни общи усилия на държавната и местната власт. Темата изисква последователна политика, експертен подход и активен диалог.

Около това се обединиха участниците в кръглата маса „Бъдещето на Аспарухов мост – предизвикателства и алтернативи", която събра широк кръг експерти и представители на различни институции и организации.

Форумът се състоя в препълнената зала „Варна" в сградата на Общината и бе заключителен етап от работата на специално създадената работна група към постоянната комисия „Транспорт" при Общински съвет – Варна за изясняване на техническото състояние на съоръжението.

Предстои до края на януари да бъде сключен договор с Националния център за териториално развитие за извършване на цялостно обследване на Аспаруховия мост.

„В момента се събират последните необходими документи, след което ще започне същинската работа по анализа на съоръжението. Очаква се обследването да бъде извършено в рамките на 3-4 месеца и да обхване моста по цялата му дължина", заяви председателят на АПИ Йордан Вълчев.

Той смята, че от направените предварителни огледи Аспаруховият мост не е в аварийно състояние и няма спешност от основен ремонт.

Единственото, което скоро може да се направи, е да се ремонтира настилката в участъците, където тя е компрометирана, но това не създава проблеми със самото съоръжение.

Данните от поставената преброителна камера показват изключително интензивен трафик през моста – около 50 хиляди превозни средства дневно в двете посоки, по приблизително 25 хиляди във всяка.

„Натовареността е сравнима, а дори и по-висока от тази на автомагистрала „Тракия", допълни Вълчев.

Основното предизвикателство остава неравномерното разпределение на трафика, като в рамките на около четири часа дневно натоварването в едната посока е изключително високо. Именно в тези пикови часове евентуално затваряне на едно от платната би довело до сериозни задръствания, стана ясно на срещата.

На събитието беше представен проектът на финалния доклад на работната група, който обобщава направените до момента анализи и експертни оценки за състоянието на Аспарухов мост. Документът предлага пътна карта за следващите години, като се акцентира на планирането и поетапната реализация на мерките.

Според заложените срокове резултатите от техническото обследване на Аспарухов мост се очаква да бъдат готови през лятото на 2026 г.

На база на тези данни до края на същата година се предвижда стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка от типа „инженеринг", която да обхване проектирането и изпълнението на основния ремонт.

Самото реализиране на ремонтните дейности е планирано да приключи до 2028 г., като в този период ще се уточняват техническите характеристики на проекта, временната организация на движението и начините за координация между институциите.

Средства за този ремонт към момента няма отпуснати от държавата.

В доклада се разглеждат и различни алтернативни решения за преминаване през канала, които да облекчат трафика и да осигурят резервни връзки.

Сред обсъжданите възможности са изграждане на клапов мост, който към момента е най-бърз и евтин вариант, строителство на втори мост, както и развитие на воден обществен транспорт.

За всеки от вариантите се предвиждат предпроектни анализи, социологически изследвания и проучване на обществените нагласи.

Внимание в заключителния документ е отделено и на необходимостта от внедряване на интелигентни системи за управление на трафика, които да подобрят пропускателната способност и безопасността на движението. Тези мерки се планира да започнат още през настоящата година, а нужните средства се предвижда да бъдат осигурени чрез общинския бюджет за 2026 г.

Докладът ще бъде внесен за обсъждане от местния парламент.