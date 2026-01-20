ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" следи 18-годишен асеновградчанин

БНТ твърди, че Румен Радев е внесъл оставката си в Конституционния съд

Румен Радев за последен път се обърна към народа като президент в понеделник вечерта. Той обяви влизането си в политиката. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд и държавният глава очаква неговото произнасяне. Това съобщи БНТ.

Засега няма официално съобщение от прессекретариата на президентството, което да потвърждава информацията.

Президентът Румен Радев депозира оставката си пред Конституционния съд, който трябва да я одобри. В Основния закон обаче не е посочено в какъв срок конституционните съдии трябва да се произнесат. Според експерти решението им няма да се забави.

Досега в политическата ни история единствено вицепрезидентът Блага Димитрова е подала оставка. През 1993 година тя се оттегли от поста заради несъгласие с действията на президента Желю Желев. Тогава Конституционният съд се произнесе за 6 дни.

В понеделник вечерта Румен Радев направи извънредно обръщение, в което обяви, че се оттегля от поста на държавен глава и ще депозира оставката си във вторник.

След като оставката на президента Радев бъде потвърдена, тогава вицепрезидентът Илияна Йотова трябва да положи клетва като президент пред Народното събрание. Тогава тя ще продължи процедурата с формиране на служебно правителство и насрочване на парламентарните избори.

