Млад мъж си плати сметката за вода с фалшиви 100 евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

21-годишен мъж си плати сметката за вода с фалшиви 100 евро, съобщиха от полицията.

На 19 януари е подаден сигнал от инкасатор към ВИК-Берковица, че в село Замфирово е платена сметка за вода с фалшиви пари.

Младият мъж е задържан и е направил самопризнания. Установено е , че съпричастност към извършеното деяние има и друг 38-годишен мъж от селото.

При извършената проверка в него са установени три броя неистински банкноти с номинал по 100 евро.

Той също е аресруван. По случая се води разследване. Хванат е и брат му на 37 години с фалшиви 100 евро.