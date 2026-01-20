ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" следи 18-годишен асеновградчанин

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22125688 www.24chasa.bg

Млад мъж си плати сметката за вода с фалшиви 100 евро

2816
снимка: pixabay

21-годишен мъж си плати сметката за вода с фалшиви 100 евро, съобщиха от полицията.

На 19 януари е подаден сигнал от инкасатор към ВИК-Берковица, че в село Замфирово е платена сметка за вода с фалшиви пари.

Младият мъж е задържан и е направил самопризнания. Установено е , че съпричастност към извършеното деяние има и друг 38-годишен мъж от селото.

При извършената проверка в него са установени три броя неистински банкноти с номинал по 100 евро.

Той също е аресруван. По случая се води разследване. Хванат е и брат му на 37 години с фалшиви 100 евро.

снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)