"Милан" следи 18-годишен асеновградчанин

СДВР: Няма загинали деца при пътни инциденти през 2024 и 2025 г. в София

Полиция

През 2024 и 2025 г. в София няма загинало дете при пътнотранспортно произшествие. Това каза в брифинг инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция" – СДВР.

Засиленото полицейско присъствие в районите около училища и детски градини е насочено към повишаване на безопасността на децата и ограничаване на пътните инциденти, заяви още той. По думите му превенцията е по-ефективна от санкциите, а децата са сред най-уязвимите участници в движението и остават постоянен приоритет за столичната полиция.

На база извършени анализи, полицейски патрули се разполагат приоритетно в рискови участъци, включително на места, където има данни за неправилно пресичане. Екипите работят съвместно със служители на охранителна полиция от деветте районни управления в столицата, като следят както за поведението на пешеходците, така и за водачи, които не осигуряват необходимото предимство.

Инспектор Биков отчете добрата комуникация с училищните ръководства и призова те да продължат да сигнализират своевременно за нередности, за да може полицията да реагира бързо и адекватно. Апел беше отправен и към децата - да бъдат внимателни при пресичане и да не използват мобилни телефони и слушалки на пътя. Към родителите препоръката е да избягват тъмните дрехи, особено през есенно-зимния сезон, и да осигурят светлоотразителни елементи върху раници и якета.

През изминалата седмица 68 пешеходци са санкционирани за неправилно пресичане, а 17 водачи – за отнемане на предимство на пешеходци.

Зам.-директорът на СУ „Братя Миладинова" Иванка Дарджикова благодари на служителите на СДВР за съдействието при безопасното преминаване на учениците. Тя отбеляза, че училището разполага с площадка по безопасност на движението и участва в програмата „Детско полицейско управление", която насърчава ранната превенция и отговорното поведение.

Полиция

