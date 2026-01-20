Разследват прокарване на фалшиви банкноти от 50 лв. в Троян

Полицията в Троян разследва случай на прокарване на фалшиви банкноти с номинал 50 лв. в търговската мрежа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

В Районното управление на МВР в Троян е образувано досъдебно производство и се разследва случай на прокарване в обращение в търговски обект в града на две фалшиви банкноти, всяка с номинал от 50 лева. С банкнотите е пазарувано в неделя, а сигнал в полицията е подаден на 19 януари. Работата по случая продължава, посочиха от полицията.

През декември отново в Троян бяха задържани двама криминално проявени местни жители в опит да прокарат в обращение фалшиви банкноти от 50 лева.

От полицията съветват гражданите задължително да проверяват всички левови и еврови банкноти, които получават извън банковите институции в периода на двойно разплащане до края на януари 2026 г. и в първите месеци след въвеждането на еврото в България. По отношение на левовите банкноти най-висок остава рискът за прокарване в обращение на неистински купюри с номинал 50 лв., които са най-често срещания фалшификат през изминалата 2025 година.