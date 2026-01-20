ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" следи 18-годишен асеновградчанин

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22125812 www.24chasa.bg

Петър Москов в Пловдив: Радев може да бъде само обединител на левицата и лидер на евразийската перспектива

Ваня Драганова

[email protected]

2668
За лидерите на "Синя България" Петър Москов и Борис Ячев проектът на Радев не е алтернатива. Снимка: Ваня Драганова

В "Синя България" очакват от ГЕРБ и ПП-ДБ отговор ще се завърнат ли към дясната ориентация

Заявката на президента Румен Радев не представлява нещо ново или различно в българския политически живот, той може да бъде само обединител на левицата и лидер на евразийската перспектива пред развитието на България. Това каза в Пловдив лидерът на партия КОД Петър Москов, който е част и от ръководството на коалиция "Синя България". Според него и в сегашния парламент - от ГЕРБ до "Величие", лявото говорене от типа "Ние ще дадем" е било добре представено, т. е. Радев не предлага нищо ново. "Вероятно той може да окрупни и да даде нова енергия на тази политическа линия, но няма конфликт между статукво и нова алтернатива", каза още Москов и допълни, че за "Синя България" Румен Радев винаги е бил политически противник.

Москов нарече конфликта между Румен Радев и Делян Пеевски "личен", а не сблъсък на идеи как трябва да се управлява страната, защото и двамата са на позицията, че трябва повече държава. 

"Синя България" очаква отговор от ГЕРБ и ПП-ДБ дали ще върнат към дясната си ориентация, или ще останат на защитаваните от тях в последно време левичарски позиции. Коалицията се обръща към хората, които не очакват държавата да им дава, а просто да не им пречи. "Надявам се, че има достатъчно много хора, които искат корава политическа сила, която да ги отърве от задушаващите грижи на държавата. Вододелът е Радев и ДПС като защитници на такава държава и от другата страна на бариерата и "Синя България", обобщи Петър Москов.

Лидерът на "Консервативна "България" Борис Ячев нарече досега управлявалата сглобка "кръвосмесителна". А Ивайло Спасов от местната структура на КОД поиска публичен отчет от кмета Пловдив защо на Пловдив са обещани 350 млн. лв. за проекти, а в последните 2 години са получени едва 24. 

За лидерите на "Синя България" Петър Москов и Борис Ячев проектът на Радев не е алтернатива.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)