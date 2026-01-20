Георг Георгиев: Президентството бе 9 години партийна централа

"Това беше може би най-дългата предизборна кампания – девет години продължи тя. За съжаление се оказахме прави, че президентството е било най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа. Аз ще оставя анализите за бъдеще време, защото предизборната кампания предстои, на аз смятам, че човек избран за президент на републиката по конституция е определен да обединява. Не може най-малкото с инструментариума на държавната власт да прави точно обратното", заяви външният министър в оставка Георг Георгиев на ГКПП- Рудозем.

"С тревога през времето съм наблюдавал спорни моменти във външнополитическите нагласи на Румен Радев. Много се надявам, че външната политика на България, геостратегическите избори, които ние сме правили през последните 30 години, няма да бъдат изместени в посока, в която, убеден съм на българските граждани няма да им хареса. Ако някое от тези настроения, което е проявявал държавният глава във времето назад са били факт и са се реализирали на терен, то и събитие като днешното може би нямаше да бъдат осъществени", добави Георгиев.

"Надявам, че консистентността на българската външна политика ще се запази, независимо на това какви са настроенията вътре в държавата", каза Георгиев.

Според Христос Димас, министър на инфраструктурата и транспорта на Гърция, това е една от стъпките в двустранните отношения между Гърция и България. „Планираме да има нови пунктове, останалите части от пътя да се направят, фондовете да се ориентират в тази посока, но за нас и за Република България това е един много важен момент", каза Димас.

През пункта ще минават леки автомобили и бусове до 3,5 т. Предстои до началото на м. май т.г. да бъде готов обходният път на Рудозем. А пътят Смолян – Рудозем, който се ремонтира изцяло, ще бъде готов през 2027 г., казаха от МРРБ.