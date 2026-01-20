Любо Пенев каца в София днес със самолет от Валтер Папазки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендата на ЦСКА и българския футбол Любослав Пенев ще бъде транспортиран от Дрезден в София днес. Това ще се случи с частен самолет, оборудван с медицинска апаратура. Аеропланът, осигурен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, е кацнал още снощи на летището в германския град.

Най-вероятно Пенев ще бъде настанен в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Любо води от ноември месец тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека. Плътно до него е съпругата му Кристина. Лечението му продължава у нас.

Засега няма точна информация кога точно ще кацне самолетът в София.