Нов гастарбайтер в последния "Добруджа"

Любо Пенев каца в София днес със самолет от Валтер Папазки

Любослав Пенев СНИМКА: СТАРТФОТО

Легендата на ЦСКА и българския футбол Любослав Пенев ще бъде транспортиран от Дрезден в София днес. Това ще се случи с частен самолет, оборудван с медицинска апаратура. Аеропланът, осигурен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, е кацнал още снощи на летището в германския град.

Най-вероятно Пенев ще бъде настанен в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. 

Любо води от ноември месец тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека. Плътно до него е съпругата му Кристина. Лечението му продължава у нас. 

Засега няма точна информация кога точно ще кацне самолетът в София.

