Нов гастарбайтер в последния "Добруджа"

4 партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица"

Централата на БСП на ул. "Позитано" 20 СНИМКА: Велислав Николов

Четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица".

След постъпило искане Централната избирателна комисия извърши промени в състава на коалицията, като заличи "Партия за радикална промяна - Българската пролет", партия "Движение 21", партия "Изправи се, България" и партия "Политическо движение Социалдемократи", съобщава БНР

Тези формации са подали писмени заявления за прекратяване на участието си в "БСП - Обединена левица", която бе регистрирана за участие в извънредните парламентарни избори, проведени през октомври 2024 г.

