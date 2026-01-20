11 фалшиви банкноти са открити в Монтанско от началото на 2026 г.

11 фалшиви банкноти са открити, откакто приехме еврото в регион Монтана, съобщи окръжният прокурор Росен Петков. Седем от тях са с номинал от 100 евро, а четири по 50.

Шест са образуваните досъдебни производства. Първото разследване е започнало на 8 януари и е за случая във Вършец, когато собственик на игрална зала откри в една от машините фалшива банкнота от 50 евро. Открит е и мъжът, който е играл с нея. Това е станало в последните дни на декември. Той е на 52 години от Вършец.

Води се разследване и за случая във Вълчедръм. Там служител на бензиностанция се е опитал да сложи в касата три фалшиви банкноти от по 50 евро.

Жена от монтанския квартал Кошарник си поръчала пица у дома и платила на доставчика с фалшиви 100 евро.

Една такава банкнота обаче е в обръщение, защото с нея е платено в магазин във Вълчедръм. До момента не е открита.

Всички тези банкноти са изпратени за експертиза в БНБ. Само анализите на БНБ могат да потвърдят дали една банкнота е истинска или не.

Oкръжнитe прoкурори Емил Александров и Росен Петков призоваха хората да бъдат бдителни и ако имат съмнения в някоя банкнота да подадат сигнал до полицията или прокуратурата и да не се опитват да се отърват от нея като я пласират в магазин.

„Ако направят това те подлежат на наказателно преследване,защото според закона са се опитали да пуснат в обрyщение неистински пари, а наказанието е от 2 до 8 години лишаване от свобода.", подчертават прокурорите от окръжната прокуратура в Монтана.

„Със сигурност ще има още опити да пускане на фалшиви еврови банкноти в обръщение. Имаме уверението на полицията, че работи много усилено в това направление. И отново призовавам хората да внимават и при всяко съмнение да подават сигнали.", каза окръжният прокурор на Монтана Росен Петков.