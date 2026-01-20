ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефката на КС пише решението за оставката на Румен Радев

Павлина Панова

Съдиите се произнасят до края на седмицата

Шефката на Конституционния съд Павлина Панова е докладчик по делото за оставката на Румен Радев, съобщиха от КС. Това означава, че тя ще пише решението.

Ето и цялото съобщение: Конституционният съд образува дело №3/2026 г. по повод постъпила на основание чл. 97, ал. 1, т. 1 от Конституцията оставка на президента на Република България Румен Радев.

За докладчик по делото е определена съдия Павлина Панова.

Като мотиви за оставката си, каквито не е задължен да дава, Румен Радев предложил на конституционните съдии да изгледат обръщението му от понеделник вечерта.

Според юристи КС може да излезе с решение до няколко дни. Конституционалисти много пъти коментираха, че няма да се изслушват страни, а просто ще се приеме решението за оставката.

Още в четвъртък или петък КС ще излезе с решение, обясниха обаче източници от съда. А утре трябва да е заседанието на конституционните съдии по делото за президентската оставка. Като паралелно с разговорите в КС по оставката на Румен Радев вече между политиците и президентството вървят и разговори по състава на служебното правителство.

В КС обсъждали и дали е нужно Илияна Йотова да се закълне пред парламента като президент, за да поеме длъжността от Радев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

